Infermiera offesa dai condomini, Cisl Fp: “Solidarietà e vicinanza alla professionista”

Infermiera accusata di ‘portare il Covid’ dagli inquilini del suo condominio, si schiera anche la Funzione Pubblica della Cisl.

“In merito al disgustoso e incomprensibile episodio che ha colpito l’infermiera Damiana Barsotti – si legge in una nota – Cisl Fp esprime alla stessa solidarietà e vicinanza. La ringrazia per l’impegno, la professionalità e la voglia di aiutare che ha dimostrato, soprattutto in questo terribile momento che attraversiamo e al contempo riconosce il fondamentale ruolo che ha rivestito assieme a tutti gli altri infermieri, agli operatori socio sanitari e ai medici all’ interno del servizio sanitario locale”.

“Spesso in difficoltà per la carenza di dispositivi protettivi – prosegue il sindacalista Luciano Cotrozzi – queste eccezionali persone hanno sempre messo da parte titubanze e paure per privilegiare l’aiuto alle persone in difficoltà, colpite dal virus. E questo l’hanno fatto sempre e sempre lo faranno perché considerano il loro lavoro una missione. Devono essere apprezzate e ringraziate sempre”.

“Cisl fp condanna il deprecabile volantino che è stato recapitato a Damiana – conclude la nota -volantino dettato da ignoranza e mancata riconoscenza Purtroppo, come esistono persone come Damiana e come gli operatori sanitari, esistono anche persone che sono solo da biasimare e da condannare che da questa emergenza covid 19 non hanno imparato nulla. Una cosa però è certa: infermieri, oss, medici saranno sempre in campo a tutela di tutti noi”.