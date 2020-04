Muore a 64 anni per coronavirus ex dirigente del Cna di Lucca

Un altro lutto nelle categorie a causa del coronavirus. È molto, a 64 anni, Alfredo Marchetti.

“Ci lascia uno di noi”, è il commento del Cna dopo la notizia del decesso, avvenuto questa mattina all’ospedale di Cisanello per il Covid 19.

“Purtroppo, alle 10 – ha detto Andrea Giannecchini, presidente Cna di Lucca – Alfredo non ce l’ha fatta e ci ha lasciato in un profondo dolore. Ce lo ricorderemo sempre. Immerso nella passione per il suo lavoro e sempre pronto ad una discussione animata sulla politica”.

Entrato in Cna alla fine del 1979 a 23 anni e andato in pensione questo ultimo 31 dicembre, Alfredo Marchetti aveva rivestito molti incarichi, fra cui quello di direttore del patronato Epasa Cna. Molto conosciuto per la sua grande disponibilità e forte simpatia, è sempre stato legatissimo all’associazione, cui ha dato un grande contributo anche come componente del gruppo dirigente. Per questo motivo continuava a mettere a disposizione la sua grande esperienza anche dopo la pensione.

Nell’ultima direzione, il gruppo dirigente aveva espresso una sentita vicinanza al collega e speranza in una piena ripresa in tempi brevi.

Alla moglie e ai due figli, il presidente Giannecchini, il direttore Stephano Tesi e i colleghi tutti inviano le più sentite condoglianze ed un forte abbraccio. Condoglianze cui si unisce anche l’intera redazione di Lucca in DIretta.