Volontari Anpana salvano un gufo in difficoltà a Marlia

I volontari dell’Anpana salvano un gufetto alla Specola di Marlia. Adesso l’associazione se ne prenderà cura e lo trasporterà da esperti veterinari per metterlo in condizioni di tornare nel suo ambiente naturale.

“Visto che in questi giorni tante persone vanno nei campi – dice il sindaco di Capannori, Luca Menesini – vi ricordo che se vedete volatili in difficoltà dovete chiamare l’Anpana che viene a prenderli e li cura. Complimenti per la passione e il grande lavoro che fate”.