Senza mascherina alle poste, sanzionato

Proseguono le segnalazioni in Valle di persone che continuano a non usare la mascherina, trasgredendo l’obbligo della Regione di indossarla nei luoghi al chiuso o comunque dove sono presenti più persone. Questa mattina (27 aprile), alle poste di Bagni di Lucca (Villa), una persona, dopo esser stata ripresa per non avere la mascherina, è stata sanzionata dai carabinieri.

“Stamattina alle poste – il racconto di un cittadino – c’era una persona senza mascherina. Intimato gentilmente di andare in farmacia a prenderne una, ha risposto al signore che a lui non serviva. Intimato un po’ meno gentilmente, mi ha risposto di farmi i fatti miei. Poi sono venuti i carabinieri e faceva il difficile a mostrare i documenti”.