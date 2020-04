Coronavirus, si faranno più tamponi: 12mila test da eseguire in un mese

Dodicimila tamponi da eseguire in 30 giorni, per un massimo di 400 al giorno. Test che saranno processati da un’azienda fiorentina, la Synlab Med Srl, società accreditata per questo tipo di accertamenti.

Il piano di screening dell’Asl Toscana nord ovest per un mese costerà 600mila euro: è stato varato per il mese in corso, con l’obiettivo di rendere più capillare l’esecuzione dei tamponi – ad un costo relativamente più contenuto rispetto al costo della prestazione indicato nel nomenclatore tariffario regionale – di circa 50 euro a campione e il cui esito dovrebbe essere anche più veloce.

Questo, grazie alla tecnologia utilizzata dal laboratorio di analisi molecolare.

Con la determina approvata dall’Asl, ogni presidio o struttura sanitaria dovrà riferirsi alla Synlab per lo screening dei tamponi effettuati sul territorio di area vasta, unico soggetto privato individuato, a livello regionale, per questo tipo di accertamenti per conto dell’Asl. Dal canto suo la società dovrà, quando richiesto, anche fornire i dispositivi di supporto al prelievo e provvedere al ritiro dei tamponi nelle sedi aziendali concordate, provvedendo anche al ritorno in automatico dei referti, attenendosi ovviamente alle indicazioni, in tal senso, dal ministero della salute.