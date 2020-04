Lucca, la crisi morde le famiglie. Quasi esaurite le risorse per i buoni alimentari

Stanno già per finire le risorse per il sostegno economico alle famiglie erogate dal governo. In particolare quelle per i buoni alimentari, al punto che Palazzo Orsetti stoppa dal 1 maggio le richieste – arrivate a raffica – e si attiva per chiedere al governo fondi aggiuntivi.

La crisi del coronavirus morde le famiglie lucchesi. In poche settimane tantissimi hanno richiesto questa forma di aiuto a Palazzo Orsetti. Verranno ancora accettate quelle che saranno pervenute all’ente entro l’1 maggio.” In questo modo – spiega il Comune in una nota – gli uffici potranno esaurire l’istruttoria delle moltissime richieste che nel frattempo sono arrivate e fare il punto sul livello delle risorse impiegate che fanno riferimento all’assegnazione disposta dall’ordinanza 658/2020 della protezione civile, già integrate con risorse proprie del Comune”.

“La distribuzione del finanziamento di 470mila euro assegnato dal governo è stata attuata dal Comune di Lucca attraverso una misura straordinaria di sostegno ma le risorse stanno per esaurirsi. Per questo motivo il Comune attraverso i canali istituzionali chiederà al governo di mettere in campo nuove disponibilità finanziare per attuare una nuova fase dell’intervento a sostegno dei singoli e delle famiglie colpite economicamente dall’emergenza covid19“.