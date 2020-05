“Foto ritoccate per simulare folla a Viareggio”, sindaco valuta denuncia

Foto con teleobiettivi o fotomontaggi per far apparire come se a Viareggio si fosse riversata una folla di persone in passeggiata e sul molo. Foto che sono poi state diffuse sui social e stigmatizzate da molti (fra gli altri il consigliere della Lega, Alessandro Santini).

Sul tema interviene il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, che sta valutando una denuncia per procurato allarme: “Girano sui social alcune foto – dice il primo cittadino – che mostrano la Passeggiata e il molo di Viareggio pieni di gente. Le foto sono spesso accompagnate da frasi poco cortesi verso Viareggio e verso i viareggini”.

“Sono foto – spiega – scattate con obiettivi particolari che tendono ad appiattire la profondità, quando non sono veri e propri fotomontaggi. Ho già segnalato il fatto alle forze dell’ordine per valutare il reato di procurato allarme“.

“Viareggio – conclude – fino ad ora ha mostrato rispetto delle regole ma soprattutto attenzione alla propria salute: diffondere immagini ritoccate che indicano il contrario non solo è un falso ma porta discredito a tutta la città“.