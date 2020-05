Morto a 104 anni il carabiniere paracadutista Giuseppe Palagi

Lutto nel giorno di festa per la comunità porcarese. È morto Giuseppe Palagi, 104 anni, carabiniere paracadutista di Segromigno in Piano. Una morte che non è legata alla pandemia in corso.

Ad annunciarlo il sindaco di Capannori, Luca Menesini che commenta: “Ai suoi familiari, all’arma dei carabinieri, e a tutte le persone che lo hanno conosciuto mando il mio abbraccio e quello della nostra comunità. La sua storia è una storia di coraggio e di servizio allo Stato”.

Giuseppe era un veterano ed ultimo reduce vivente del primo battaglione Carabinieri Paracadutisti Reali costituito a Tarquinia nel 1940, combattente nella battaglia di Eluet El Asel in Libia del 19 dicembre del 1941.

Negli ultimi anni il suo compleanno era festeggiato dai vertici dell’arma e delle associazioni a livello provinciale.

“Ciao Giuseppe – conclude il sindaco Menesini – e grazie di tutto”.

Al cordoglio della famiglia si unisce l’intera redazione di Lucca in Diretta.