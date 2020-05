“Stop alle passeggiate”: ordinanza falsa fa il giro dei social. La Regione fa denuncia

Una ordinanza fake della Regione Toscana. È quanto circola in queste ore sulla rete e nei social. Nella stessa si affermerebbe la revoca della decisione del governatore Rossi di aprire alle passeggiate a piedi e in bici all’interno del Comune, paventando pesanti sanzioni per chi lo fa.

Che sia un fake lo dice la stessa Regione Toscana, che della questione ha investito la propria avvocatura.

“Si segnala – dice la Regione – che in queste ore sta circolando in chat e social una sedicente ordinanza numero 47 con cui si revoca l’ordinanza 46 – ovvero l’ordinanza che, a partire da oggi, consente l’attività motoria nel perimetro comunale”.

“Oltre alla revoca – prosegue la nota .- il testo in circolazione prevede gravi sanzioni per i trasgressori. Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso. Nel segnalarlo si rende noto che l’avvocatura regionale è stata già investita del caso”.

Nella giornata di domani la Regione ha annunciato che presenterà denuncia alle autorità competenti per falso materiale e ideologico.