Finisce nei rovi con la bicicletta, recuperato dai vigili del fuoco

E’ finito nei rovi con la bicicletta mentre stava percorrendo, nel tardo pomeriggio di oggi (2 maggio) via dei Cavallini, in una zona collinare di Camaiore. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada ed è rimasto incastrato in un cespuglio di rovi. E’ riuscito a dare l’allarme con il cellulare ma per liberarlo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

I pompieri, una volta individuato il ciclista, lo hanno raggiunto riuscendo a districare i rovi e a consegnare l’uomo al 118, che sul posto aveva avviato un’ambulanza. Nulla di grave, fortunatamente.