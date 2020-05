Un manifesto inquietante ha fatto la sua comparsa ieri in una strada interna in pieno centro storico a pochi passi da via Sant’Andrea e da Torre Guinigi ed è stato fotografato da alcune persone che si trovavano a passare da lì. Il messaggio scritto recita così: “Il tuo vicino potrebbe essere positivo. Sorveglialo, all’occorrenza denuncialo”.

Sotto la scritta, l’emblema della Repubblica italiana, la stella a cinque punte e i rami di ulivo e di quercia, simboli di fratellanza e di concordia. Uno scherzo, una provocazione o un invito a non fidarsi del prossimo? Un episodio che resta sconcertante e che, purtroppo, ha avuto un precedente nel bigliettino lasciato nella cassetta della posta di una infermiera lucchese: “Ci porti il Covid”, il messaggio lapidario dei vicini.

In questo momento in cui c’è più bisogno di unirsi ed avere fiducia nelle persone, questo messaggio desta preoccupazione.

Il manifesto è stato affisso sopra ad un graffito di Random Guy, il misterioso writer lucchese la cui identità è ancora sconosciuta, che raffigura provocatoriamente una giovane coppia che, nel mentre si abbraccia controlla i messaggi del cellulare. Non è la prima volta che le sue opere, sparse per tutta la città, vengono deturpate da ignoti.

Stamani (2 maggio) alle prime luci dell’alba il manifesto era già stato parzialmente rimosso.