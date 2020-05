Morto a 64 anni il videoartist Giacomo Verde

Ancora un lutto nel mondo della cultura a Lucca. E’ scomparso all’età di 64 anni, dopo una lunga malattia, il videoartist Giacomo Verde, originario di Napoli ma dal 1998 viveva e lavorava a Lucca.

Giacomo Verde nasce in provincia di Napoli nel ’56. Figlio di emigranti si diploma all’istituto d’arte di Firenze. Migrante, ha passato 12 anni a Treviso, poi ha vissuto a Lucca ma come cittadino del mondo, lavorando spesso all’estero.

Negli anni 70 ha fatto animazione teatrale, concerti di musica popolare, teatro di strada e comico. Negli anni 80 ha fatto teatro di ricerca, techno-performances, videoarte, il suonatore di zampogna, teatro per ragazzi, l’ospite in tv, computer grafica ed ha inventato il Tele-racconto. Dai primi anni 90 si è occupato anche di televisione ed arte interattiva, realtà virtuale, didattica video, telematica, teoria della comunicazione e si accorge di essere (stato) un cyberpunk. Dal 2000 è stato anche docente a contratto in Accademie di belle arti.