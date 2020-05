Coronavirus, due nuovi casi nella Piana. Muore una donna di 91 anni

Sono sette i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore. Lo dice la Asl Toscana Nord Ovest nel consueto bilancio giornaliero. È deceduta una donna di 91 anni di Lucca che era risultata positiva al tampone.

All’interno dei 15 casi segnalati nel territorio aziendale due riguardano la Piana di Lucca (uno a Capannori, uno a Lucca), uno la Valle del Serchio (a Sillano Giuncugnano). Sono 4 i nuovi casi in Versilia: uno ciascuno a Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa e Viareggio.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 820 guarigioni virali e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1886 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, a ieri erano in totale – negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest – 134, di cui 32 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 5692 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio.