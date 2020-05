Vende abbigliamento per adulti, multato dalla municipale

Non si fermano i controlli della polizia municipale di Camaiore per l’emergenza coronavirus. Gli agenti hanno sanzionato un negozio di abbigliamento, che vendeva agli adulti, cosa che è ancora vietata. Denunciato un uomo trovato a bruciare guanti in lattice.

Nella settimana dal 27 aprile al 2 maggio sono state 700 le persone fermate per verificare la motivazione dei propri spostamenti. Nessuna sanzione è stata elevata.

Controlli anche alle attività commerciali e i pubblici esercizi sia per quanto riguarda il divieto di assembramento e le norme di distanziamento sociale, sia per le chiusure disposte dal decreto e dalla Regione Toscana, sia – infine – per quanto riguarda il prezzo al pubblico dei generi di prima necessità e dei dispositivi di protezione individuale. Oltre 1200 le situazioni verificate e una sola sanzione elevata: si trattava di un esercizio commerciale di abbigliamento che effettuava vendite nonostante non fosse dedicato all’infanzia – lo ricordiamo – unica tipologia autorizzata al momento.

Nel corso dei controlli è stato inoltre fermato un soggetto che stava bruciando guanti in lattice in aperta violazione della legge 152 del 2006. La persona sarà denunciata all’autorità giudiziaria.