Due daini a spasso nel centro di Viareggio

Due daini a spasso per Viareggio. In tempi di coronavirus gli animali si riappropriano della città, spinti dall’isolamento dell’uomo e dalla curiosità. E’ accaduto questa notte e dei due animali si sono accorti gli agenti a bordo di una volante mentre erano impegnati nei controlli in città. Gli agenti hanno scortato i daini nel loro habitat naturale, “accompagnandoli” in pineta. Con un po’ di fatica e di pazienza da parte degli agenti, tutto si è concluso senza problemi.