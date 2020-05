Si barrica in casa e minaccia di appiccare il fuoco

Dopo una lite in famiglia minaccia di dar fuoco alla casa e uccidersi. E’ stata una mattinata di apprensione in una frazione collinare del comune di Capannori, dove un 73enne ha manifestato intenti suicidi dopo aver avuto una discussione con la moglie. Sono stati alcuni familiari, attorno alle 7,30 a dare l’allarme al 118. La centrale operativa oltre all’ambulanza ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi in ausilio per il rischio che l’uomo mettesse in atto quanto aveva detto ai familiari.

I sanitari quando sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo fuori casa. L’anziano però si è rifiutato di salire a bordo e si è barricato in casa, minacciando di togliersi la vita dando alle fiamme l’abitazione, da cui nel frattempo erano usciti tutti gli altri. A quel punto sono stati avvisati i carabinieri.

I militari giunti sul posto si sono fatti aprire dall’anziano che non ha opposto loro alcuna resistenza. Sono riusciti a calmarlo e la situazione si è finalmente risolta senza conseguenze.