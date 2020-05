Le guardie Oipa salvano due piccoli volatili in difficoltà

Nella serata di lunedì (4 maggio), le guardie Oipa Lucca, previa autorizzazione delle autorità competenti, sono intervenute, come spesso accade in questo periodo, per recuperare due piccoli di volatile in difficoltà in un sottotetto.

Oipa Lucca coglie l’occasione per ringraziare i segnalanti, la clinica veterinaria Città di Lucca per aver prestato il primo soccorso agli animali, il Centro di recupero Cruma Lipu di Livorno che li accoglierà, la Polizia municipale di Lucca e l’ufficio ambiente per il tempestivo interessamento nel disbrigo delle pratiche burocratiche al riguardo.