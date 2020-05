Paul McCartney cancella il tour: salta il concerto al Lucca Summer Festival: “Sono dispiaciuto”

Era destinato ad essere l’evento dell’anno, ma non è stato risparmiato, nemmeno quello, dal coronavirus. Il maxi concerto di Paul Mc Cartney in programma il prossimo 13 giugno sul palco del Lucca Summer Festival, sugli spalti delle Mura, è stato annullato: l’ex Beatles, infatti, ha cancellato il suo tour. Ma non sarà un addio a Lucca: non appena saranno chiari gli scenari della pandemia a livello globale, il concerto potrà essere riproposto.

La decisione per la data di quest’anno è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di oggi (7 maggio) dal team di Paul, che ne ha dato notizia sul suo sito ufficiale: “A causa dell’attuale situazione globale – si legge nel messaggio – Paul e il suo team sono stati costretti a cancellare le prossime date del tour europeo. Dati gli impegni di lavoro attuali e futuri, non è stato possibile trovare date alternative.

“Io e la band siamo molto dispiaciuti che non potremmo essere con voi – è il commento di Paul – ma questi sono tempi senza precedenti e il benessere e la sicurezza di tutti sono la priorità”. In un momento in cui i governi hanno difficoltà a dare certezze su modi e tempi di un ritorno alla normalità, il mondo dello spettacolo non può che attendere. La decisione dell’ex Beatles segue di pochi giorni quella di Céline Dion, che ha cancellato il tour e annullato la data di Lucca.

Ormai è chiaro che il cartellone estivo 2020 sarà cancellato. E’ questione ormai di pochi giorni, e la decisione sarà ufficializzata. Una scelta necessaria e dovuta al lockdown che per gli spettacoli e in particolare i concerti sembra essere destinata a durare a lungo. L’intenzione trapelata finora, tuttavia, è quella di riproporre artisti in nuove date il prossimo anno. Tutto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dal governo.