Commemorazioni in tutta Italia oggi, alle 11 in punto, in occasione dei funerali di Pasquale Apicella, il poliziotto morto a Napoli lo scorso 27 aprile scorso nel tentativo di fermare una banda di rapinatori, che aveva appena assaltato un bancomat.

Le forze dell’ordine di tutta Italia si sono fermate per un minuto di silenzio radio, in cui tutti gli equipaggi hanno tenuto anche i lampeggiantri accesi.

L’omaggio si è tenuto anche a Lucca in piazza Napoleone dove c’è stato un sobrio saluto da parte di un equipaggio per ciascuna delle forze di polizia. Momenti di cordoglio collettivo anche a Viareggio, in passeggiata, e a Forte dei Marmi, località sedi di commissariato di polizia.