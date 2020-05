“Vado a trovare i nonni” a tutto gas in circonvallazione: maximulta per un 22enne

Sfrecciava a velocità elevata sulla circonvallazione. Ma non è sfuggito ai controlli di una pattuglia della Digos in borghese che, dopo un inseguimento di circa un chilometro, lo ha fermato sul viale Carlo Del Prete.

Gli agenti hanno appurato che si trattava di un giovane di 22 anni che si era spostato da Sarzana per “trovare i nonni”. Dato che non è possibile spostarsi fuori regione per la visita ai congiunti, oltre alle varie multe per le numerose violazioni al codice della strada, con la decurtazione di 14 punti dalla patente, è stato sanzionato anche per la violazione alla normativa anti contagio, per la quale, peraltro, era già recidivo.