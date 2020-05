Vende in strada mascherine contraffatte: denunciato

La polizia di Viareggio non rallenta i servizi di controllo protesi al rispetto della normativa di contenimento del Covid-19, affinchè i cittadini non violino quanto è consentito nella delicatissima fase 2.

Nella mattinata di oggi (8 maggio) gli uomini dell’anticrimine del commissariato di Viareggio, nel corso di un servizio finalizzato ad individuare coloro i quali tentano di monetizzare e speculare su un fenomeno così inquietante, hanno controllato in via Marco Polo a Viareggio un viareggino che tentava di vendere ai passanti mascherine di dubbia provenienza .

L’uomo è stato portato in commissariato per essere denunciato per vendita di merce contraffatta e sono state sequestrate circa 100 mascherine, una visiera protettiva ed alcuni profumi con marchio contraffatto.