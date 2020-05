Si rovescia con il trattore tosaerba e muore schiacciata: tragedia a Lappato

Si è rovesciata con un trattorino tosaerba mentre stava curando un campo di proprietà. E’ morta sul colpo una donna di 66 anni, rimasta coinvolta in un drammatico incidente agricolo, avvenuto questa sera (9 maggio) attorno alle 20,30, in via delle Vitialle a Lappato, nel podere di proprietà della famiglia della vittima.

La dinamica del dramma è ancora al vaglio dei carabinieri di Capannori, che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso, dopo essere stati avvisati dal 118 che le condizioni della donna erano disperate: la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

Sul luogo dell’incidente sono stati fatti arrivare i vigili del fuoco, ma il loro intervento non si è rivelato necessario. Il personale dell’ambulanza è riuscito a togliere il corpo della donna da sotto il mezzo agricolo e ha iniziato una disperata manovra di rianimazione.

Purtroppo ogni loro sforzo è stato del tutto inutile: la donna è morta sul colpo. Un incidente quello del tardo pomeriggio di oggi avvenuto per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Sembra che la donna stesse guidando il mezzo quando, forse per una errata manovra o perché il terreno scosceso l’ha tradita, si è rovesciata rimanendo sotto il peso del trattore tosaerba.

Purtroppo le ferite che si è procurata le sono risultate fatali. Un dramma che è avvenuto in una zona collinare del paese, piena di campi e vigneti. All’interno del podere della donna, sposata e con figli, si è consumata la terribile tragedia. I sanitari dell’automedica di Lucca e dell’ambulanza della Misericordia di Pescia, arrivati il prima possibile, hanno tentato di tutto davanti agli occhi dei familiari disperati, che hanno dato l’allarme.