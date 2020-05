Fondazione Pera, cordoglio per la morte di Costanza Rossi Ichino

La Fondazione Giuseppe Pera ricorda Costanza Rossi Ichino, che ieri (9 maggio) è venuta a mancare, nella sua casa a Milano, nell’abbraccio del marito Pietro Ichino e delle figlie Giulia e Anna.

Una donna colta, gentile e disponibile, che ha sofferto per circa otto anni di una Psp-Paralisi sopranucleare progressiva (o sindrome di Richardson), che ne ha lentamente menomato, fino ad azzerarle, tutte le facoltà vitali.

Ricercatrice di storia moderna aveva poi deciso di dedicarsi esclusivamente, come responsabile della redazione, alla Rivista italiana di diritto del lavoro. È stata un costante punto di riferimento per tutti i collaboratori della Rivista, disseminati in tutta Italia, e per gli allievi di Giuseppe Pera.

Sempre generosamente disponibile ha contribuito al successo scientifico della rivista. Nel 2001 il professor Pera, al momento del commiato da direttore, nei suoi ringraziamenti uno particolarmente affettuoso fu proprio per Costanza Rossi che restò sempre legatissima a lui e alla signora Elvira Genzone Pera.

Amava la bellezza della nostra città, del suo mare, la “casa nella Ppneta” dove ha continuato a trascorrere giorni di serenità con il marito Pietro e la famiglia.

La Fondazione continuerà a ricordarla con affetto.

Qui il bel ricordo del marito Pietro Ichino.