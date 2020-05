Aveva 100 grammi di hashish nascosti nel calzino: denunciato

Era in giro con un panetto da 100 grammi di hashish: un viareggino di 20 anni è stato bloccato e denunciato dalla polizia nei pressi della pineta di levante a Torre del Lago, nella giornata di sabato scorso (9 maggio).

L’uomo si è mostrato da subito agitato e nervoso, facendo insospettire gli agenti che, pertanto, hanno proceduto a più approfonditi accertamenti e scoprendo che l’uomo aveva numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti.

A questo punto, l’uomo ha consegnato spontaneamente un panetto di hashish, e tre piccoli frammenti della stessa sostanza avvolti all’interno di un calzino.

Si trattava di oltre 100 grammi di hashish. Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La droga, invece, è stata posta sotto sequestro in attesa di essere distrutta.