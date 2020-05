Fase 2, ecco i contatti Asl per le info delle imprese

Per supportare le esigenze di informazione provenienti dalle attività produttive che stanno ripartendo dopo il lookdown, il dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana nord ovest mette a disposizione la casella di posta elettronica delle strutture dell’area funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), presente in tutti gli ambiti territoriali Asl.

A questi indirizzi potranno rivolgersi i lavoratori ed i soggetti della prevenzione delle imprese (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti) per chiedere informazioni ed assistenza su tutte le problematiche inerenti la tutela della salute negli ambienti di lavoro, anche in relazione al rischio di contagio da Covid.

Questi i riferimenti per ciascun territorio.

zona Piana di Lucca mail: mdlvds@usl2.toscana.it

zona Valle del Serchio mail: maura.pellegri@uslnordovest.toscana.it

zona Versilia mail: ufpisllversilia@uslnordovest.toscana.it