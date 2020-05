Grave donna investita da un’auto

E’ stata travolta da un’auto lungo la via per Camaiore alla Cappella e adesso è in gravi condizioni. La donna, 45 anni, è stata ricoverata con il codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca dopo l’incidente avvenuto poco prima delle 13,30 di oggi (11 maggio).

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, la vettura che procedeva in direzione di Lucca ha urtato la donna che si trovava di fronte al bar Da Bao. Sul posto, una volta ricevuto l’allarme è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Lucca insieme all’automedica.

La donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata condotta al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.