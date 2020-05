Mascherine, chi non le ritira entro venerdì perderà il diritto alle prime dieci

Chi non ha ritirato la prima ‘tranche’ di 10 mascherine gratuite (in due pacchetti da cinque) della Regione Toscana dopo il 15 di maggio non potrà più farlo. È questa l’indicazione di Federfarma alle farmacie toscane.

Federfarma cita una comunicazione della Regione secondo cui dal 15 di maggio inizia la consegna della seconda mandata di mascherine gratuite in due pacchetti di cinque mascherine per ogni residente. Ma, si legge nella comunicazione, “coloro che non hanno ritirato le mascherine della prima consegna di maggio a partire da venerdì 15 maggio potranno comunque ritirare soltanto la seconda consegna”.

Il problema si pone nella distribuzione delle mascherine nelle farmacie che, fin qui, è funzionata a singhiozzo. Molti esercizi, infatti, le finiscono in fretta e interrompono la distribuzione a metà mattina, altri hanno deciso di effettuare la consegna solo nel pomeriggio, dopo le 16, per dare priorità nelle altre ore alle normali attività.

Motivo per cui qualcuno potrebbe aver saltato la prima consegna e potrebbe dovervi rinunciare definitivamente.