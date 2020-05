Nuovo caso a Castelnuovo. Tagliasacchi: “È domiciliato in un altro comune”

Emergenza coronavirus, aumenta la conta dei contagiati in Valle. Oggi (11 maggio) è stato registrato un nuovo tampone positivo a Castelnuovo Garfagnana, ma il sindaco Andrea Tagliasacchi precisa: “È domiciliato in un altro comune“.

“Oggi registriamo un nuovo caso di positività su Castelnuovo Garfagnana – le parole del sindaco Tagliasacchi -. In realtà è una persona domiciliata in un altro comune anche se ha la residenza formale su Castelnuovo. Era già in quarantena preventiva. La sostanza delle cose su Castelnuovo non cambia, devo sottolineare il senso di responsabilità dei cittadini. Continuiamo così: manteniamo le distanze e indossiamo le mascherine”.

Per ogni necessità è operativo il nuovo punto di supporto e assistenza alla popolazione al parco Danilo Boschi tutti i giorni dalle 9 alle 19, raggiungibile anche telefonicamente ai numeri 0583 641368, oppure 329 3813935.