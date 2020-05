Incontro tra amici a Sant’Anna, multati in quattro

Assembramento fra amici in via De Gasperi, multati quattro giovani.

In piena fase 2 dell’emergenza Covid 19 resta infatti alta l’attenzione per prevenire i comportamenti a rischio, in particolare gli assembramenti. Giusto ieri sera (13 maggio), in via De Gasperi, intorno alle 22, la volante di polizia ha avvistato un numeroso gruppo di giovani, che alla vista degli operatori si è disperso.

Pochi minuti dopo, la volante è tornata sul posto dove ha trovato nuovamente tre ragazzi, che sono stati invitati ad allontanarsi per evitare assembramenti. Cosa che nell’immediato hanno fatto. Dopo una decina di minuti, però, la volante è passata nuovamente in quella via, e ha rivisto i tre di prima insieme ad un altro gruppo di persone che si è dato subito alla fuga, tranne un ragazzo.

A questo punto i quattro ragazzi rimasti sono stati sanzionati per la violazione alla normativa anti contagio in quanto, nonostante i ripetuti avvisi degli agenti, hanno continuato nei comportamenti attualmente vietati.