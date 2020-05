Spacciano droga in auto, arrestati dopo l’inseguimento terminato con un incidente.

È successo nella giornata di ieri (13 maggio) a Lucca dopo un controllo in via di Filettole. L’auto, con a bordo due persone, a fronte dell’intimazione dell’alt dei carabinieri del Radiomobile non si è fermata. Ne è nato un inseguimento che è proseguito per cinque chilometri fino a quanto la macchina dei pusher non si è schiantata contro il muro di un’abitazione privata.

Nonostante l’incidente i due a bordo hanno continuato la fuga a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati. E allora si è capito il motivo della fuga: avevano addosso oltre 200 grammi di cocaina ancora da tagliare e oltre 2mila euro in banconote di vario taglio.

I due, un 47enne residente a Lucca e un 32enne residente a Capannori, entrambi di origine marocchina, sono stati condotti al carcere di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria e con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.