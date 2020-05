Ripartono i lavori per il raddoppio ferroviario Lucca-Firenze

Il prossimo fine settimana riprendono gli interventi per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Le attività erano state sospese il 14 marzo in ottemperanza alle norme di sicurezza sui cantieri per l’emergenza covid-19. Lo scorso 23 aprile c’è stata una ripresa parziale dei lavori a Pieve a Nievole relativi al riposizionamento delle condotte idriche interferenti con i lavori di raddoppio della linea.

Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 16 alle 5 di lunedì 18 maggio.

Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via Autostrada A11 che non effettuerà fermate intermedie; i sistemi di vendita di Trenitalia saranno aggiornati nei prossimi giorni.

Nello specifico i lavori riguardano: la realizzazione degli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento del nuovo binario e la costruzione della galleria Serravalle.

Inoltre si realizzeranno, nel Comune di Pistoia: il viadotto sul rio Pescino, il sottovia in via di Bargi ed il nuovo sottopasso ciclo-pedonale in via di Gabbiano (propedeutico all’eliminazione del passaggio a livello).

Nel Comune di Pieve a Nievole in via Marconi, Corso Matteotti e via Roma proseguiranno le attività propedeutiche: all’adeguamento del torrente Nievolina, a cura del Gestore della reta idraulica, ed all’eliminazione del passaggio a livello.

Saranno circa 150 le maestranze di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel prossimo fine settimana con 50 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.