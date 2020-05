Scivola dal poggio mentre cura l’orto, grave 71enne

E’ in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita un pensionato di 71 anni caduto da un poggio per circa 2 metri mentre era impegnato a curare l’orto di casa in località Pianello, sopra la frazione di Oneta, nel comune di Borgo a Mozzano.

L’incidente agricolo è avvenuto questa mattina (16 maggio) poco dopo le 9. Sembra che l’uomo stesse lavorando sull’orlo di un terrazzamento, quando è scivolato finendo al di sotto. A dare l’allarme al 118 sono stati alcuni familiari.

La centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso. L’uomo ha riportato ferite agli arti e alla testa e ha battuto la schiena. Per precauzione è stato condotto con l’eliambulanza al Cto di Firenze per le cure del caso. Sul posto per gli accertamenti sono arrivati anche i carabinieri di Borgo a Mozzano.