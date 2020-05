Si schianta con l’auto: aveva un tasso alcolico 4 volte sopra il limite

Aveva un tasso alcolico nel sangue superiore a 2 grammi per litro ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver avuto un incidente a Fornoli. Nei guai, dopo gli accertamenti della polizia municipale della Valle del Serchio, diretta dal comandante Martini, è finito un uomo di 45 anni, residente fuori provincia.

Stando a quanto ricostruito, attorno alle 18 di ieri (15 maggio) mentre percorreva la strada regionale 445, in corrispondenza dell’incrocio con via Papa Giovanni XXIII ha sbandato con l’auto ed è finito fuori strada. L’allarme è scattato immediatamente: fortunatamente il conducente non ha riportato gravi ferite ma è stato sottoposto al test dell’alcol dagli agenti, test che ha indicato un tasso superiore a 2, 4 volte sopra il limite consentito. All’uomo è stata ritirata la patente di guida.