Trovano un portafogli e lo consegnano ai carabinieri

Hanno trovato in centro un portafogli con all’interno, oltre ad alcuni effetti personali, 350 euro in contanti e sono andati alla caserma dei carabinieri di Cortile degli Svizzeri per consegnarlo ai militari. Gli autori del gesto sono due ragazzi di 14 anni, uno dei quali di origini marocchine.

I due hanno trovato il portafogli e dimostrando un elevato senso civico, lo hanno consegnato in caserma, dove grazie ai documenti contenuti all’interno è stato possibile risalire al suo proprietario, un 51enne di Lucca. Quest’ultimo contattato e giunto in caserma, molto contento ma anche un po’ incredulo, ha riferito di averlo smarrito nel pomeriggio e ha voluto conoscere personalmente i genitori dei 2 ragazzi per testimoniare anche a loro la sua gratitudine.