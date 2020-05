Controlli delle forze dell’ordine all’orario dell’aperitivo nel centro storico. Con l’approssimarsi della riapertura generale di bar e ristoranti prevista per il 18 maggio, alcuni giovani lucchesi hanno provato a bruciare le tappe e spontaneamente si sono ritrovati in uno dei più famosi luoghi di aperitivo della città, la zona di San Michele.

La situazione era già stata segnalata su alcuni gruppo Facebook il giorno precedente e aveva innescato alcune polemiche tra chi ricorda i divieti di assembramento e chi invece auspica un veloce ritorno alla normalità.

Ieri (16 maggio) nella zona di piazza San Michele si sono ritrovati alcuni giovani, a consumare sui gradini della chiesa le bevande acquistate dai locali che lavorano nel rispetto delle regole e solamente (almeno fino a domani) per acquisti da asporto. Siamo certamente lontani dai numeri precedenti alla pandemia ed inoltre la grandezza della piazza permette a tutti di mantenere le distanze di sicurezza. Non si sono viste persone senza mascherina e alle 19 è passata una volante della polizia per monitorare la situazione.

“La situazione non desta preoccupazione – dice un agente – ci limitiamo a controllare che non ci siano assembramenti e a ricordare ai ragazzi di tenere le distanze di sicurezza”.

Pochissimi i richiami, solo a qualche gruppetto di giovani che erano troppo vicini gli uni agli altri, la maggior parte delle persone è stata ligia e si è sparsa su tutta la superficie della piazza senza creare assembramenti.