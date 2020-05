“Ripartiamo, in sicurezza”: appello di Menesini alla vigilia delle riaperture

Riaperture, il tema non è più cosa fare ma come farlo.

A dirlo è il sindaco di Capannori e presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini. “Da domani la domanda non è più cosa potete fare, ma come va fatto – dice – Potete cenare con gli amici? Si, ma dovete tenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. Quindi non ha senso fare gruppi numerosi, meglio stare in gruppi più piccoli. Rimane infatti il divieto di fare feste e di creare assembramento. Potete salire in macchina con gli amici? Si, ma bisogna tenere la distanza di un metro l’uno dall’altro, e stare tutti con mascherina (e se possibile finestrino aperto)”.

“Quindi da domani comincia una nuova normalità, non si torna al mondo che conoscevamo prima – spiega à Di questo dobbiamo essere consapevoli, sennò si richiude tutto a tempo di record. Come ho detto più volte, dobbiamo pensare a un nuovo modo per fare le cose che ci piacciono e che dobbiamo fare. Non è una riflessione che devono fare solo i titolari di un’attività, dobbiamo farla tutti. Perché dobbiamo tutti attenerci alle regole anticontagio, per noi stessi e per gli altri. La riconquista della libertà non è fare tutto come prima, è fare tutto in modo nuovo, nel rispetto della propria salute e di quella degli altri“.

“Le parole d’ordine nella fase 2 sono responsabilità e solidarietà – spiega Menesini – Non molliamo adesso: per goderci un caffè o una cena con qualche amico in tranquillità dobbiamo rispettare le regole anticontagio, in ogni occasione. Possiamo farlo, ne sono sicuro. Facciamolo per noi, per gli altri, per l’Italia e per le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Ripartiamo, in sicurezza“.