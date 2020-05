Montefegatesi piange Rodolfa: “Se ne va un pezzo di storia del paese”

Montefegatesi perde un pezzo di storia. È lutto nella frazione montana di Bagni di Lucca per la scomparsa di Rodolfa Lucchesi, un punto di riferimento per tutta la comunità. Rodolfa è deceduta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel paese di Montefegatesi, che adesso piange la sua amata compaesana.

Rodolfa è stata una figura storica di Montefegatesi: sempre gentile e allegra, aveva a cura la chiesina in piazza, conosceva tutte le vecchie canzoni cantate nei campi. Era una memoria storica e sempre disponibile ad ogni iniziativa paesana. Anche quest’anno si è vestita da Befana, festa da lei molto sentita, così come il carnevale. Era emigrata in Francia da ragazza, come molti cittadini di Montefegatesi. Recitava anche negli spettacoli del teatro Ermete Zacconi di Montefegatesi, quando la società Filodrammatica faceva ancora gli spettacoli teatrali, ed era una delle migliori attrici.

Tantissimi i messaggi sui social in ricordo di Rodolfa, con un messaggio di vicinanza anche ai familiari: “Ciao Rodolfa, hai fatto parte degli eventi della mia vita. Ci mancherai. Mi piaceva parlare con te e ricordarmi tutti gli eventi di quando vivevamo accanto a Parigi. Un abbraccio ai familiari”, “Una brutta notizia per tutti quelli che l’hanno conosciuta ed apprezzato la sua gentilezza la sua allegria, la sua disponibilità verso gli altri ci mancheranno pesantemente. Inoltre con Rodolfa se ne va un importante parte della memoria storica di Montefegatesi, un vuoto difficile da riempire” e poi ancora “Nell’arrivare a Montefegatesi Rodolfa era sempre fra le prime persone che incontravi e con lei ricominciava un dialogo con il paese. Ci mancherà”.

Un messaggio speciale è arrivato anche dalla pagina Facebook Montefegatesi Official Page: “Non è un periodo semplice per Montefegatesi, dopo la morte dei nostri paesani residenti all’estero, ma sempre venuti in estate in paese, l’amico Roger e la Brava e Gentile Peppina, ai quali familiari vanno le nostre sentite condoglianze. Negli scorsi giorni è toccato a Rodolfa, una perdita importante, anima del paese, da sempre coinvolta e disponibile per tutta la comunità. Un abbraccio a tutta la famiglia”.

La pagina di Montefegatesi ha reso omaggio a Rodolfa postando un video dello scorso anno, in cui canta e recita “Calcutta”.