Schianto tra auto e camion, un ferito

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi (18 maggio) attorno alle 16,30 al Ponte Carlo Alberto Dalla Chiesa a Ponte a Moriano.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è andata a scontrare con un camion. Il conducente, nell’urto, è rimasto incastrato nelle lamiere e per estrarlo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Lucca.

I pompieri hanno estratto il ferito e lo hanno consegnato al personale del 118 che poi lo ha trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo.