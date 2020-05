Negozi riaperti, ma i servizi igienici sono off limits

Servizi igienici? Chiusi per Covid-19. È quanto si è sentita dire una cliente di due centri commerciali della prima periferia di Lucca.

Il caso è presto detto. La donna è uscita per fare acquisti con i propri figli, fra i quali una bambina piccola di 8 anni. A un certo punto la bambina ha espresso la necessità di andare in bagno e lì è iniziata la ‘caccia al wc’. In ben due realtà la donna si è sentita rispondere che per l’emergenza in atto i bagni non possono essere usati.

La donna, incredula, è tornata a casa senza comprare nulla. “L’obbligo – è il commento – è quello di sanificare gli ambienti usati dai clienti. Io, che sono commerciante, lo faccio anche dieci volte al giorno. L’utilizzo dei servizi igienici deve essere garantito ovunque”.