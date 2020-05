Blitz antiprostituzione sul viale dei Tigli a Viareggio

Controllo straordinario contro il fenomeno della prostituzione sul viale dei Tigli a Viareggio da parte della polizia e della polizia municipale del Comune.

Controllate cinque persone, risultate prive di documenti, che sono state pertanto accompagnate, per approfondimenti, in commissariato. Contestualmente, personale del Servizio di igiene urbana, ha bonificato le aree della pineta attigua al viale dei Tigli, dove erano state create delle aree attrezzate per l’attività di prostituzione.

L’attività, comunicano dal commissariato, sarà intensificata nelle prossime settimane, per scongiurare situazioni di pericolo e di degrado nei luoghi interessati dal fenomeno.