Chiuso il reparto rianimazione Covid dell’ospedale Versilia

Ha chiuso ieri mattina (21 maggio) alle 11, la rianimazione Covid dell’ospedale della Versilia, una delle zone più colpite dal virus.

La soddisfazione per il traguardo raggiunto si legge negli occhi che spuntano dalla mascherina degli operatori rimasti in reparto per sistemare le ultime cose per poi tornare alla normalità.

È rimasto anche il primario della terapia intensiva, Stefano Buzzigoli che in questi mesi è stato accanto ai malati e a tutto il personale medico e infermieristico. “Sono stati giorni difficili, in particoalre i primi, quando arrivavano pazienti gravissimi, alcuni sono riusciti a venirne fuori, altri putroppo non ce l’hanno fatta. Abbiamo lavorato con determinazione e costanza, il perosnale ha fatto squadra, dimenticandosi di guardare l’orologio, di avere una famiglia e una vita privata, nessuno si è risparmiato”.

“Abbiamo assitito – continua Buzzigoli – anche ad una gara di solidarietà. Infatti, abbiamo ricevuto in dono, oltre alle mascherine e ai beni di consumo, attrezzature sanitarie che ci permetteranno di riaprire con nuove e moderne strumentazioni, un grazie sentito a tutti. Un’ultima raccomandazione: continuiamo a segurie le regole di igiene e distanziamento sociale, pechè il virus non è scomparso e un ritorno indietro sarebbe catastrofico”.

“Il nostro ospedale ha dato prova di essere stato all’altezza dell’emergenza grazie a tutto il personale che si è comportato come una vera squadra”. Chi parla è Giacomo Corsini, direttore del Versilia. “Sicuramente è stato un momento difficile al quale non eravamo preparati, ma ora dobbiamo concentrarci sulla ripartenza per permettere all’ospedale di tornare alla normalità, pur nella consapevolezza che dobbiamo, in qualsiasi momento essere pronti ad accogliere pazienti positivi. Manterremo, infatti, percorsi separati e, anche per quanto la terapia intensiva, ci riserviamo di tenere a disposizione alcuni letto che abbiamo collocato nel blocco operatorio“.

Anche Federica Franchi, l’infermiera che ha coordinato e supportato tutti i suoi colleghi dell’area critica, vuole abbracciare virtualmente tutti, i pazienti che sono tornati a casa, i familiari con i quali è entrata in contatto, gli infermieri, gli oss, le persone che si sono occupate di tenere pulito il reparto e tutti i cittadini per la vicinanza dimostrata.

Alcuni numeri. I posti letto di terapia intensiva da 10 sono stati portati a 12 e altri 4 sono stati ricavati nelle sale operatorie, 41 i pazienti ricoverati, con un’età media di 67 anni, 17 i deceduti, tutti con patologie pregresse.

Un grazie da parte della direzione aziendale a chi ha lavorato nella Terapia intensiva.

I medici

Direttore Uoc Anestesia e Rianimazione Stefano Buzzigoli, Tommaso Angelini, Erik Arbeid, Maria Sole Baccelli, Elisabetta Bernardini, Fabrizio Biffoli, Elisa Burchi, Pasquale Carnevale, Matteo Casale, Carlo Jacopo Fausto, Letizia Franceschi, Matteo Franchi, Maurizio Genovesi, Alessandro Limone, Valeria Lupo, Elisabetta Macchia, Stefano Maiorano, Giuseppe Mancino, Michele Martini, Ettore Melai, Maria Cristina Nania, Massimiliano Nardini, Andrea Pagnini, Martina Pallini, Franco Peretti, Barbara Rugani, Fiorella Santoro, Arianna Tomagnini, Irene Verona, Gabriele Veschi.

Infermieri

Posizione organizzativa area critica Federica Franchi, Daniela Conte, Veronica Battolla, Serena Boghetti, Sandra Montemagni, Lucia Pacella, Chiara Romagnoli, Elia Marrucci, Benedetto Salvetti, Lucia Cecilia Franchi, Daisy Ricci, Masini Nicola, Pardini Silvia, Costagli Paola, Papini Silvia, Balloni Michela, Venosa Fausto, Federica Statzu, Matteo Novelli, Guido Olivi, Alessandro Venè, Antonella Francesconi, Martina Angelini, Benedetta Bruzzi, Claudia Castelli, Ester Simoni, Veronica Rossi, Debora Mallegni, Massimiliano Gizzi, Daniela Bianchi, Antonella Bandelloni, Elena Hanganu, Caterina Martone, Giovanni Bogazzi, Rosolino Fiorella, Rita Orlandi, Francesco Miranda, Simone De Marco, Giordana Franceschi, Daniela Seravalli, Lucia Gori, Stefania Ghilarducci, Valeria Tramacere, Annalea Corazzini, Antonella Clausi, Claudia Pighini.

Oss

Alessandra Pardini, Mila Daniela Casali, Maurizio Taormina, Elena Scavone.

Servizio Cooplat – Polizie straordinarie e ordinari

Alessandra Lupoli, Monica Costantinescu, Annalisa Morelli, Daniela Vezzoni, Barbara Perrone.