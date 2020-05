Muore per le complicanze del coronavirus 62enne di Piazza al Serchio

È lutto anche a Piazza al Serchio per la morte, a soli 62 anni, di Emanuela Campoli. Emanuela, sorella di Andrea, il ‘tatone contafole’, cultore della tradizione garfagnina, si è spenta ieri all’ospedale Le Molinette di Torino dove era ricoverata dopo aver contratto il coronavirus.

Emanuela, originaria di Piazza al Serchio, risiedeva da tempo a Vercelli con il marito Antonio i i tre figli Cristina, Michele e Francesco. Ha rivestito per 12 anni la carica di presidente del Comitato Fipav di Vercelli.

“Non avrei mai pensato – è il saluto del fratello Andrea – di chiamarti col tuo vero nome in un momento come questo. Buon viaggio Emanuela sorella mia, quando arrivi in cielo saluta mamma e papà. Ciao Auette”.