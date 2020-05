Grave incidente stradale nella serata di oggi in via per Camaiore a Lucca, all’altezza del centro commerciale Papeschi.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto (polizia municipale per i rilievi, polizia per la viabilità) si sono scontrati un furgoncino e un motociclo. Ad avere la peggio è stato il centauro che è rimasto incastrato sotto il mezzo. Per questo sul posto sono state allertate ambulanza, auto medica e personale dei vigili del fuoco.

Allertato anche l’elisoccorso Pegaso il cui intervento non è stato necessario per il trasporto. Il motociclista, infatti, è stato trasferito all’ospedale San Luca in codice rosso.

A lungo il traffico sulla via per Camaiore è rimasto bloccato per permettere i rilievi e l’intervento sanitario.