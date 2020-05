Folla in centro e qualche assembramento in piazza per l’aperitivo

Folla ieri sera (22 maggio) in centro storico a Lucca per il primo weekend di fine lockdown. Tanti giovani ne hanno approfittato per uscire e incontrarsi per la prima volta dopo tempo. E i locali si sono riempiti, insieme alle piazze della movida del cuore cittadino.

In qualche caso, tuttavia, non sempre i clienti hanno tenuto conto delle norme di sicurezza per evitare la diffusione del contagio e si sono creati degli assembramenti. Piazza San Michele brulicava di persone, come mostra l’immagine scattata ieri sera. Capannelli di giovani, risate e clima da fine settimana qualunque. In qualche caso senza rispettare la regola del distanziamento sociale che prevede un metro di distanza e l’utilizzo della mascherina quando non viene effettuata la consumazione.

I titolari dei locali si sono organizzati per ricordare le misure da osservare ma è chiaramente impossibile controllare che nelle zone limitrofe a quelle dell’aperitivo non si creino assembramenti. Anche in via dei Borghi si sono ritrovati tanti giovani ma qui è stato deciso di impiegare due addetti alla sicurezza che all’esterno dei locali hanno ricordato le norme da seguire per evitare comportamenti pericolosi.