Mercanti: “Movida, c’è bisogno di sensibilizzare di più i giovani”

“Grazie a tutti i locali che hanno deciso di chiudere a mezzanotte per dare un forte segnale di responsabilità e cercare di evitare possibili assembramenti prolungati”. Lo afferma l’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Valentina Mercanti, riferendosi alla decisione di alcuni titolari del centro storico.

“Le foto e i video che girano da ieri sera – prosegue -, dimostrano come ci sia bisogno di lavorare ancora tanto per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i più giovani. Non possiamo non sottolineare positivamente, soprattutto in un momento non facile come questo, l’impegno, la collaborazione e la serietà che stanno dimostrando molti locali che insieme alle istituzioni e alle forze dell’ordine, stanno cercando di agevolare la ripartenza in sicurezza. Almeno per ora, non può essere come prima, e per uscire, dobbiamo tutti avere maggiore attenzione ed essere più giudiziosi. Divertiamoci responsabilmente”.