Danni ai tavoli della pasticceria Taddeucci in piazza San Michele

Movida e vandali in piazza San Michele. Ignoti nella serata di ieri hanno danneggiato uno dei tavolini in marmo della pasticceria Taddeucci, nota per il tradizionale buccellato.

Giovani e meno giovani in città hanno poi utilizzato le strutture per consumare i propri cocktail e aperitivi, lasciando all’indomani i residui all’esterno del locale, che stamattina ha provveduto a ritirare i rifiuti e a sanificare.

Danni e degrado sono stati anche ripresi in un video da parte del titolare che ha stigmatizzato l’episodio.