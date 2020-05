Muore a 31 anni dopo lo schianto in moto contro l’auto sulla strada del Foro

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada del foro di San Giuliano Terme. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine un’auto, una Fiat Panda grigio metallizzata e una moto Ducati di grossa cilindrata, si sono scontrate sul lato di Pisa della strada che collega con la provincia di Lucca.

Uno schianto terribile, con la moto che si è scontrata con la fiancata sinistra del mezzo a quattro ruote. Lo scontro violento ha sbalzato dalla sella i due a bordo della motocicletta, una coppia del capannorese.

Per l’uomo, un 31enne di Capannori, Pierluigi Meniconi, dipendente di un supermercato di Lucca (era addetto alla macelleria dell’Eurospin di recente trasferitosi in viale Europa), non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento immediato dell’ambulanza e l’allerta dell’elisoccorso per un eventuale trasporto d’urgenza all’ospedale pisano. La fidanzata di 34 anni è stata invece ricoverata all’ospedale di Cisanello con la frattura del femore.

Sotto choc il conducente dell’auto, che però non ha avuto bisogno delle cure mediche né del trasporto in ospedale.