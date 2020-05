Si ribalta con l’auto, ferito in ospedale

Incidente stradale, poco dopo le 16,15, sulla via di Tiglio a Castelvecchio di Compito. Per cause tutte da chiarire un’auto, dopo uno scontro, si è ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto, oltre alle ambulanze inviate dalla centrale unica del 118, anche i vigili del fuoco che hanno permesso di liberare il conducente ferito dall’auto. L’uomo è stato condotto all’ospedale San Luca di Lucca in codice rosso per la dinamica dell’incidente, ma è entrato in pronto soccorso in codice giallo.