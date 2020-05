Ladri nella sede del Cgc Capezzano

Colpo dei ladri alla sede del Cgc Capezzano Calcio, dove è stato rubato un mezzo utilizzato per un altro furto in un magazzino commerciale. E’ successo nella notte scorsa, alla vigilia di un giorno di festa per la società, che invece ha dovuto fare i conti con un episodio spiacevole.

I malviventi, infatti, sono entrati in azione nella sede. Sfruttando l’occasione sono riusciti a trafugare un mezzo e con quello sono andati a rubare in un’altra attività della zona.