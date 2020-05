Si rovescia con il trattore, grave un pensionato

Si è ribaltato con il trattore ed ha riportato un politrauma. E’ salvo un 85enne che ha avuto un incidente agricolo nel pomeriggio di oggi (25 maggio) in via Forabosco a Porcari attorno alle 17. L’allarme è stato dato da alcuni familiari che hanno dato l’allarme. Sul posto la centrale operativa ha inviato un’ambulanza, l’automedica e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso.

Fortunatamente le ferite sono apparse meno gravi di quello che era stato riferito in un primo momento. L’anziano è stato comunque trasferito al pronto soccorso di Cisanello per gli accertamenti del caso, con il codice giallo.